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КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону моря

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КНДР, Среда 05 января 2022 07:56
КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону моря Фото: КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону моря (Voakorea.com)
Автор: Анна Полисученко

Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в сторону своих восточных вод. Министерство обороны Японии заявило, что Северная Корея выпустила, вероятно, ракету

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.

Других подробностей в министерстве не разглашают.

Запуск состоялся после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на собрании правящей партии на прошлой неделе пообещал дальнейшее усиление военного потенциала.

Как отмечается, это первый подобный запуск с тех пор, как Северная Корея опробовала серию новых видов оружия, в частности баллистические ракеты, с сентября по ноябрь.

Ранее мы писали, что Северная Корея показала запуск баллистической ракеты с поезда.

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