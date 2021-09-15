КНДР запустила две баллистические ракеты за два дня

Северная Корея запустила две баллистические ракеты за последние два дня. Обе направили в сторону Японского моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.
"Ракеты неопознанного типа" выпустили из центральных районов Северной Кореии.
В то же время, южнокорейские и американские службы начали анализировать детали.
"Наши силы находятся в состоянии полной готовности, тесно сотрудничая с США", - утверждают военные Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила неизвестный снаряд с восточного побережья.
РБК-Украина писало, что КНДР могла возобновить работу ядерного объекта.