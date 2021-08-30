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КНДР могла возобновить работу ядерного объекта, - WSJ

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Понедельник 30 августа 2021 03:07
КНДР могла возобновить работу ядерного объекта, - WSJ Фото: лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Северная Корея возможно возобновила работу ядерного реактора в Йонбене для производства плутония. К таким выводам пришли эксперты МАГАТЭ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

С начала июля эксперты получили данные о сбросе охлаждающей воды, что указывает на работу реактора.

Кроме того, признаком функционирования реактора также является работа расположенной рядом с ядерным объектом лаборатории по выделению плутония из отработавшего ядерного топлива.

Специалисты МАГАТЭ отметили, что такая деятельность может помочь КНДР в производстве нового ядерного оружия.

В отчете отмечается, что реактор в Йонбёне не функционировал с декабря 2018 до начала июля 2021 года.

Согласно отчету Совбеза ООН, Северная Корея развивала свои ядерные программы и программы баллистических ракет в первой половине 2021 года в нарушение международных санкций, несмотря на экономический кризис.

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