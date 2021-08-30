КНДР могла возобновить работу ядерного объекта, - WSJ

Северная Корея возможно возобновила работу ядерного реактора в Йонбене для производства плутония. К таким выводам пришли эксперты МАГАТЭ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

С начала июля эксперты получили данные о сбросе охлаждающей воды, что указывает на работу реактора.

Кроме того, признаком функционирования реактора также является работа расположенной рядом с ядерным объектом лаборатории по выделению плутония из отработавшего ядерного топлива.

Специалисты МАГАТЭ отметили, что такая деятельность может помочь КНДР в производстве нового ядерного оружия.

В отчете отмечается, что реактор в Йонбёне не функционировал с декабря 2018 до начала июля 2021 года.