Северная Корея запустила неизвестный снаряд: может оказаться баллистической ракетой

Северная Корея запустила неизвестный снаряд с восточного побережья. Он может оказаться баллистической ракетой .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

О запуске сообщил О бъединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Также информацию подтвердили в береговой охране Японии.

Береговая охрана Японии также сообщила, что объект, который был выпущен из Северной Кореи, может быть баллистической ракетой.

Однако нии южнокорейские военные, ни японская береговая охрана не сообщили подробностей.