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Северная Корея запустила неизвестный снаряд: может оказаться баллистической ракетой

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КНДР, Среда 15 сентября 2021 07:40
Северная Корея запустила неизвестный снаряд: может оказаться баллистической ракетой Фото: КНДР запустила неизвестный снаряд (voakorea com)
Автор: Наталья Скороход

Северная Корея запустила неизвестный снаряд с восточного побережья. Он может оказаться баллистической ракетой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

О запуске сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Также информацию подтвердили в береговой охране Японии.

Береговая охрана Японии также сообщила, что объект, который был выпущен из Северной Кореи, может быть баллистической ракетой.

Однако нии южнокорейские военные, ни японская береговая охрана не сообщили подробностей.

На прошлых выходных Северная Корея успешно испытала новую крылатую ракету большой дальности, назвав ее "стратегическим оружием огромной важности". Аналитики считают, что эта ракета может стать первым ядерным оружием в стране.

Напомним, что США готовы к переговорам с КНДР. Об этом заявили в Белом доме.

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