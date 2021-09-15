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КНДР запустила дві балістичні ракети за два дні

Автор: Инна Собора

Північна Корея запустила дві балістичні ракети за останні два дні. Обидві направили в бік Японського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

"Ракети невпізнаного типу" випустили з центральних районів Північною Кореєю.

У той же час, південнокорейські і американські служби почали аналізувати деталі.

"Наші сили знаходяться в стані повної готовності, тісно співпрацюючи з США", - стверджують військові Південної Кореї.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея запустила невідомий снаряд з східного узбережжя.

РБК-Україна писало, що КНДР могла відновити роботу ядерного об'єкта.

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КНДР