КНДР запустила балістику, попереджаючи США та Південну Корею

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Це вже друга балістика, яку запускає КНДР за останній час. Попередній ракетний запуск відбувся минулого четверга. Після нового запуску Південна Корея, США та Японія заявили про підтримання бойової готовності та продовження обміну інформацією щодо дій КНДР.

Тим часом стало відомо, що РФ почала дедалі активніше застосовувати північнокорейську балістику під час своїх атак на Україну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на брифінгу, що ракетні підрозділи КНДР у Росії в разі розгортання одразу стануть законною воєнною ціллю.