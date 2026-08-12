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КНДР запустила баллистику, предупреждая США и Южную Корею

05:26 12.08.2026 Ср
2 мин
Как на запуск отреагировали соседи Пхеньяна?
aimg Филипп Бойко
Фото: военный парад в КНДР (KCNA)

Пхеньян показательно запустил свою баллистику в направлении Восточного моря, реагируя на совместные маневры Сеула и Вашингтона, которые планируют провести военные учения. Таким образом, КНДР пытается сигнализировать противникам о своих намерениях на случай эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS), ракету обнаружили около 6:00 утра. Ее запустили из района Вонсана на восточном побережье КНДР.

Южнокорейские военные заявили, что усилили наблюдение и бдительность возможных дополнительных запусков.

"Южная Корея, США и Япония поддерживают полную боевую готовность, тесно обмениваясь информацией о запуске баллистической ракеты по Северной Корее", - говорится в сообщении JCS.

Почему Пхеньян запустил ракету

Новый запуск состоялся на фоне подготовки Южной Кореи и США к ежегодным совместным военным учениям, которые должны начаться на следующей неделе.

Пхеньян решительно осуждает эти учения, называя их военными репетициями. Во время предыдущих маневров союзников Северная Корея также проводила свои испытания оружия, демонстрируя таким образом протест против действий Сеула и Вашингтона.

Контекст новости

Это уже вторая баллистика, которую запускает КНДР за последнее время. Предыдущий ракетный запуск состоялся в прошлый четверг. После нового запуска Южная Корея, США и Япония заявили о поддержании боевой готовности и продолжении обмена информацией о действиях КНДР.

Между тем стало известно, что РФ все активнее применяла северокорейскую баллистику во время своих атак на Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на брифинге, что ракетные подразделения КНДР в России в случае развертывания сразу станут законной военной целью.

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