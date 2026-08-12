КНДР запустила баллистику, предупреждая США и Южную Корею

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Это уже вторая баллистика, которую запускает КНДР за последнее время. Предыдущий ракетный запуск состоялся в прошлый четверг. После нового запуска Южная Корея, США и Япония заявили о поддержании боевой готовности и продолжении обмена информацией о действиях КНДР.

Между тем стало известно, что РФ все активнее применяла северокорейскую баллистику во время своих атак на Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на брифинге, что ракетные подразделения КНДР в России в случае развертывания сразу станут законной военной целью.