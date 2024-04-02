КНДР запустила балістичну ракету, у Японії висловили протест

Що передувало

Нагадаємо, на початку цього року у Білому домі заявили про те, що Північна Корея відправила свої балістичні ракети Росії. При цьому у відомстві тоді уточнювали, що окупанти вже кілька разів використовували такі ракети для ударів по Україні.

У Держдепі США наголосили, що Північна Корея, ймовірно, хоче отримати від Росії технології балістичних ракет натомість на передачу свого озброєння.

Згодом стало відомо, що Північна Корея провела наземні випробування твердопаливного двигуна для нового типу гіперзвукової ракети середнього класу. За даними Yonhap, КНДР спромоглася сформувати графік завершення розробки гіперзвукових ракет завдяки успіху останніх наземних випробувань двигунів до нових ракет.

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