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КНДР запустила баллистическую ракету, в Японии выразили протест

Вторник 02 апреля 2024 06:15
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КНДР запустила баллистическую ракету, в Японии выразили протест Фото: КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея сегодня утром, 2 апреля, запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Отмечается, что она, скорее всего, упала недалеко от вод исключительной экономической зоны Японии.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Сообщений о повреждении самолетов или судов в результате запуска ракеты не зафиксировано, сообщил источник в правительстве Японии.

В свою очередь, южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила в Японское море нечто, похожее на баллистическую ракету средней дальности. Корейские аналитики обнаружили ракету, выпущенную из-под Пхеньяна, в 6:53 утра.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что правительство Японии выразило протест Пхеньяну и добавил, что запуски страной баллистических ракет являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

"Это вопрос, который касается не только безопасности нашей страны, но и безопасности региона и международного сообщества. Это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул японский премьер.

По его словам, Япония будет работать с Соединенными Штатами и Южной Кореей, чтобы обеспечить безопасность всего региона.

Что предшествовало

Напомним, в начале этого года в Белом доме заявили о том, что Северная Корея отправила свои баллистические ракеты России. При этом в ведомстве тогда уточняли, что оккупанты уже несколько раз использовали такие ракеты для ударов по Украине.

В Госдепе США подчеркнули, что Северная Корея, вероятно, хочет получить от России технологии баллистических ракет взамен на передачу своего вооружения.

Позже стало известно, что Северная Корея провела наземные испытания твердотопливного двигателя для нового типа гиперзвуковой ракеты среднего класса. По данным Yonhap, КНДР смогла сформировать график завершения разработки гиперзвуковых ракет благодаря успеху последних наземных испытаний двигателей к новым ракетам.

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