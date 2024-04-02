КНДР запустила баллистическую ракету, в Японии выразили протест

Северная Корея сегодня утром, 2 апреля, запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Отмечается, что она, скорее всего, упала недалеко от вод исключительной экономической зоны Японии.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Сообщений о повреждении самолетов или судов в результате запуска ракеты не зафиксировано, сообщил источник в правительстве Японии.

В свою очередь, южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила в Японское море нечто, похожее на баллистическую ракету средней дальности. Корейские аналитики обнаружили ракету, выпущенную из-под Пхеньяна, в 6:53 утра.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида заявил, что правительство Японии выразило протест Пхеньяну и добавил, что запуски страной баллистических ракет являются нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

"Это вопрос, который касается не только безопасности нашей страны, но и безопасности региона и международного сообщества. Это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул японский премьер.

По его словам, Япония будет работать с Соединенными Штатами и Южной Кореей, чтобы обеспечить безопасность всего региона.