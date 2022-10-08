КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, - ЗМІ

КНДР у ніч з суботи на неділю за місцевим часом здійснила запуск невідомої балістичної ракети у бік Японського моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію неназваних південнокорейських військових, яку наводить Yonhap.
За даними солдатів Південної Кореї, це був уже сьомий подібний провокаційний запуск ракети у бік Японського моря, яке здійснила КНДР за останні два тижні.
Запуск ракети було проведено відразу після того, як Японія, Південна Корея та США завершили спільні військові навчання у Японському морі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що військові навчання в Японському морі проходили за участю американського авіаносця USS Ronald Reagan на тлі провокацій КНДР.
Також ми писали, що одна з ракет, запущених Північною Кореєю, пролетіла над Японією.
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