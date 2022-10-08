КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, - СМИ

КНДР в ночь с субботы на воскресенье по местному времени совершила запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию неназванных южнокорейских военных, которую приводит Yonhap .

По данным солдат Южной Кореи, это был уже седьмой подобный провокационный запуск ракеты в сторону Японского моря, который осуществила КНДР за последние две недели.

Запуск ракеты был проведен сразу после того, как Япония, Южная Корея и США завершили совместные военные учения в Японском море.