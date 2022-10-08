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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, - СМИ

Иллюстративное фото: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

КНДР в ночь с субботы на воскресенье по местному времени совершила запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию неназванных южнокорейских военных, которую приводит Yonhap.

По данным солдат Южной Кореи, это был уже седьмой подобный провокационный запуск ракеты в сторону Японского моря, который осуществила КНДР за последние две недели.

Запуск ракеты был проведен сразу после того, как Япония, Южная Корея и США завершили совместные военные учения в Японском море.

Напомним, ранее стало известно, что военные учения в Японском море проходили с участием американского авианосца USS Ronald Reagan на фоне провокаций со стороны КНДР.

Также мы писали, что одна из ракет, запущенных Северной Кореей, пролетела над Японией.

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ЯпонияКНДРЮжная КореяРакетные испытания