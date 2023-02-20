Північна Корея оприлюднила відео запуску своєї балістичної ракети

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NK News у Twitter.

Як зазначає видання, відео було оприлюднене державним телеканалом Північної Кореї у неділю, 19 лютого.

NEW: North Korean state TV aired footage Sunday of Hwasong-15 ICBM launch conducted the previous day.



Докладніше про ICBM unit "readiness" test here: https://t.co/iGAyIW3b9d pic.twitter.com/uk5uL6XNX2 — NK NEWS (@nknewsorg) February 19, 2023

У той же час сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон на тлі запуску ракети заявила попередила Сеул і Вашингтон про "переважну відповідь" на передбачувану "ворожість".

Її заява та запуск ракети відбулися після того, як США та Південна Корея запланували найближчими тижнями провести військові навчання в регіоні.