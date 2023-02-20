КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Восточного моря
Северная Корея в понедельник, 20 февраля, совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
Согласно данным Министерства обороны Японии, власти КНДР использовали "несколько" баллистических ракет.
Снаряды преодолели около 350 и 400 километров, достигнув высоты 50 и 100 километров, соответственно, прежде чем упасть в воды Восточного моря за пределами японской экономической зоны.
"При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб, идет сбор информации", - добавляют журналисты.
Напомним, Северная Корея обнародовала видео запуска своей межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15.
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