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КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Восточного моря

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Понедельник 20 февраля 2023 01:45
КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Восточного моря Фото: КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Восточного моря (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Северная Корея в понедельник, 20 февраля, совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Согласно данным Министерства обороны Японии, власти КНДР использовали "несколько" баллистических ракет.

Снаряды преодолели около 350 и 400 километров, достигнув высоты 50 и 100 километров, соответственно, прежде чем упасть в воды Восточного моря за пределами японской экономической зоны.

"При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб, идет сбор информации", - добавляют журналисты.

Напомним, Северная Корея обнародовала видео запуска своей межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15.

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