КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Восточного моря

Северная Корея в субботу, 31 декабря, совершила очередной ракетный запуск в направлении акватории Восточного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

По данным агентства, полученным от Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, власти КНДР использовали баллистическую ракету неустановленного типа. В то же время береговая охрана Японии заявила о еще одной ракете, выпущенной с территории Северной Кореи. Согласно предварительной информации, оба снаряда уже упали.