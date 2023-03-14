UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

КНДР запустила балістичні ракети у бік Японського моря

Фото: КНДР запустила дві балістичні ракети (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея сьогодні, 14 березня, запустила дві балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

У повідомленні об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї йдеться, що моніторинг систем ППО зафіксував пуск із району Чжаньйон у провінції Південний Хванхе між 7:41 та 7:51 ранку за місцевим часом (00:41 та 00:51 за Києвом).

Інформації про збитки не надходило. Як повідомляють японські ЗМІ, уряд проводить збір інформації про запуск. Токіо поки не зробив докладних заяв щодо характеристик ракет.

Раніше ми писали, що 12 березня Північна Корея запустила невстановлену ракету з підводного човна неподалік міста Сінпо, нібито протестуючи проти навчань США та Південної Кореї.

Нагадаємо, з 13 по 23 березня відбуваються спільні навчання США та Південної Кореї "Щит свободи". КНДР вважає ці навчання "підготовкою до війни проти неї", і звернулася до ООН закликати країни скасувати навчання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетиКНДРЮжная Корея