RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Фото: КНДР запустила две баллистические ракеты (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея сегодня, 14 марта, запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

В сообщении объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи говорится, что мониторинг систем ПВО зафиксировал пуск из района Чжаньён в провинции Южный Хванхэ между 7:41 и 7:51 утра по местному времени (00:41 и 00:51 по Киеву).

Информации об ущербе не поступало. Как передают японские СМИ, правительство проводит сбор информации о запуске. Токио пока не сделал подробных заявлений о характеристиках ракет.

Ранее мы писали, что 12 марта Северная Корея запустила неустановленную ракету с подводной лодки недалеко от города Синпо, якобы протестуя против учений США и Южной Кореи.

Напомним, с 13 по 23 марта проходят совместные учения США и Южной Кореи "Щит свободы". КНДР считает эти учения "подготовкой к войне против нее", и обратилась в ООН призвать страны отменить учения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетиКНДРЮжная Корея