КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея сегодня, 14 марта, запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

В сообщении объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи говорится, что мониторинг систем ПВО зафиксировал пуск из района Чжаньён в провинции Южный Хванхэ между 7:41 и 7:51 утра по местному времени (00:41 и 00:51 по Киеву).

Информации об ущербе не поступало. Как передают японские СМИ, правительство проводит сбор информации о запуске. Токио пока не сделал подробных заявлений о характеристиках ракет.