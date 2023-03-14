КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея сегодня, 14 марта, запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
В сообщении объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи говорится, что мониторинг систем ПВО зафиксировал пуск из района Чжаньён в провинции Южный Хванхэ между 7:41 и 7:51 утра по местному времени (00:41 и 00:51 по Киеву).
Информации об ущербе не поступало. Как передают японские СМИ, правительство проводит сбор информации о запуске. Токио пока не сделал подробных заявлений о характеристиках ракет.
Ранее мы писали, что 12 марта Северная Корея запустила неустановленную ракету с подводной лодки недалеко от города Синпо, якобы протестуя против учений США и Южной Кореи.
Напомним, с 13 по 23 марта проходят совместные учения США и Южной Кореи "Щит свободы". КНДР считает эти учения "подготовкой к войне против нее", и обратилась в ООН призвать страны отменить учения.
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