КНДР запустила балістичні ракети у бік Японського моря

Південнокорейська агенція посилається на Об'єднаний комітет начальників штабів.

Повідомляється, що було запущено три ракети малої дальності, одна з яких впала за 57 км від міста Сокчхо.

Північна Корея здійснила запуск ракет саме під час спільних військових навчань Південної Кореї та США.

Нагадаємо, США, Японія та Південна Корея пригрозили КНДР відповіддю "безпрецедентного" масштабу, якщо вона проведе сьоме випробування ядерної бомби.

До речі, 24 жовтня КНДР та Південна Корея обмінялися обстрілами.