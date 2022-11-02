UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

КНДР запустила балістичні ракети у бік Японського моря

Фото: КНДР запустила балістичні ракети у бік Японського моря (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Північна Корея запустила три балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Південнокорейська агенція посилається на Об'єднаний комітет начальників штабів.

Повідомляється, що було запущено три ракети малої дальності, одна з яких впала за 57 км від міста Сокчхо.

Північна Корея здійснила запуск ракет саме під час спільних військових навчань Південної Кореї та США.

Нагадаємо, США, Японія та Південна Корея пригрозили КНДР відповіддю "безпрецедентного" масштабу, якщо вона проведе сьоме випробування ядерної бомби.

До речі, 24 жовтня КНДР та Південна Корея обмінялися обстрілами.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРСеверная Корея