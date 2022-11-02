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КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Фото: КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Южнокорейское агентство ссылается на Объединенный комитет начальников штабов.

Сообщается, что было запущено три ракеты малой дальности, одна из которых упала в 57 км от города Сокчхо.

Северная Корея осуществила запуск ракет именно во время совместных военных учений Южной Кореи и США.

Напомним, США, Япония и Южная Корея пригрозили КНДР ответом "беспрецедентного" масштаба, если она проведет седьмое испытание ядерной бомбы.

К слову, 24 октября КНДР и Южная Корея обменялись обстрелами.

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КНДРСеверная Корея