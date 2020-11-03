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КНДР заминировала границу с Китаем из-за COVID-19, - разведка Сеула

Автор: РБК-Украина

Северная Корея заминировала границу с Китаем, чтобы не допустить проникновение коронавируса COVID-19 в страну. Пхеньян опасается эпидемии, поскольку медицинская инфраструктура недостаточно развита.

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Об этом заявил представитель Национальной разведывательной службы Южной Кореи Ха Тэ Кеунг, передает koreaherald.

По его словам, в приграничных с Китаем районах КНДР установила наземные мины. А правящая партия Северной Кореи на последнем собрании обсуждала, что в случае распространения коронавируса в стране могут погибнуть до 500 000 человек.

"Север заблокировал свои границы и закопал наземные мины в некоторых приграничных с Китаем районах", - подчеркнул Ха.

Он также добавил, что на сегодня Северная Корея не получает никаких поставок извне, в том числе из Южной Кореи.

Напомним, ранее сообщалось, что Пхеньян ужесточил контроль на границе с Китаем. В частности, военным дали право стрелять на поражение в любого человека, который приблизится к границе на расстояние одного километра.

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