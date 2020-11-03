ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

КНДР замінувала кордон з Китаєм через COVID-19, - розвідка Сеула

Автор: РБК-Україна

Північна Корея замінувала кордон з Китаєм, щоб не допустити проникнення коронавірусу COVID-19 до країни. Пхеньян побоюється епідемії, оскільки медична інфраструктура недостатньо розвинена.

Популярні новини

Про це заявив представник Національної розвідувальної служби Південної Кореї Ха Те Кеунг, передає koreaherald.

За його словами, в прикордонних з Китаєм районах КНДР встановила наземні міни. А правляча партія Північної Кореї на останньому зібранні обговорювала, що в разі поширення коронавірусу в країні можуть загинути до 500 000 осіб.

"Північ заблокував свої кордони і закопав наземні міни в деяких прикордонних з Китаєм районах", - підкреслив Ха.

Він також додав, що на сьогодні Північна Корея не отримує жодних поставок ззовні, у тому числі з Південної Кореї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пхеньян посилив контроль на кордоні з Китаєм. Зокрема, військовим дали право стріляти на ураження в будь-яку людину, яка наблизиться до кордону на відстань одного кілометра.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КНДРКитайCOVID-19