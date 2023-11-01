КНДР закриває більше десяти посольств по всьому світу

КНДР планує закрити до 12 своїх посольств у Іспанії, Гонконгу та країнах Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У понеділок північнокорейське державне ЗМІ KCNA повідомило, що минулого тижня посли країни здійснили "прощальні" візити до лідерів Анголи та Уганди, а місцеві ЗМІ в обох африканських країнах повідомили про закриття посольств Північної Кореї там.

І Ангола, і Уганда встановили дружні зв’язки з Північною Кореєю в 1970-х роках, підтримували військову співпрацю та надавали рідкісні джерела іноземної валюти, такі як проекти будівництва статуй. Північна Корея також закриє своє посольство в Іспанії, а її місія в Італії займатиметься справами в сусідній країні.

"Закриття посольств створило основу для того, що могло стати "однією із найбільших змін зовнішньої політики країни за останні десятиліття", яка матиме наслідки для дипломатичної взаємодії, гуманітарної роботи в ізольованій країні, а також здатності генерувати незаконні доходи", - написав Чад О' Керролл, засновник орієнтованого на Північну Корею сайту NK Pro.

Більше десятка місій можуть бути закриті, ймовірно, через міжнародні санкції, тенденцію до відходу Пхеньяна в усьому світі та ймовірне ослаблення економіки Північної Кореї, сказав він у звіті в середу.

Наразі Північна Корея має офіційні відносини зі 159 країнами, при цьому, маючи лише 53 дипломатичні місії за кордоном, включаючи три консульства та три представництва.

Співпраця КНДР і РФ

13 вересня диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін зустрілись в Росії для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати Росії артилерійські боєприпаси та зброю в обмін на технології.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея надала Росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.

У Держдепі США також заявили, що зроблять усі можливі кроки, щоб притягнути до відповідальності тих, хто причетний до поставок зброї між Північною Кореєю і Росією.

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