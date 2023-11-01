КНДР закрывает более десяти посольств по всему миру

КНДР планирует закрыть в 12 своих посольств в Испании, Гонконге и странах Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В понедельник северокорейское государственное СМИ KCNA сообщило, что на прошлой неделе послы страны совершили "прощальные" визиты к лидерам Анголы и Уганды, а местные СМИ в обеих африканских странах сообщили о закрытии посольств Северной Кореи там.

И Ангола, и Уганда установили дружеские связи с Северной Кореей в 1970-х годах, поддерживали военное сотрудничество и оказывали редкие источники иностранной валюты, такие как проекты строительства статуй. Северная Корея также закроет посольство в Испании, а ее миссия в Италии будет заниматься делами в соседней стране.

"Закрытие посольств создало основу для того, что могло стать "одним из самых больших изменений внешней политики страны за последние десятилетия", которая будет иметь последствия для дипломатического взаимодействия, гуманитарной работы в изолированной стране, а также способности генерировать незаконные доходы", - написал Чад О' Кэрролл, основатель ориентированного на Северную Корею сайта NK Pro.

Более десятка миссий могут быть закрыты, вероятно, из-за международных санкций, тенденции к уходу Пхеньяна во всем мире и вероятному ослаблению экономики Северной Кореи, сказал он в отчете в среду.

Северная Корея имеет официальные отношения со 159 странами, при этом, имея лишь 53 дипломатические миссии за рубежом, включая три консульства и три представительства.

Сотрудничество КНДР и РФ

13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские боеприпасы и оружие в обмен на технологии.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.

В Госдепе США также заявили, что предпримут все возможные шаги, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к поставкам оружия между Северной Кореей и Россией.

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