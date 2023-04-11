У КНДР закликали "відсунути" війну з США та Південною Кореєю наступальними методами

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин закликав "відсунути" війну проти США та Південної Кореї більш практичними та наступальними методами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Застосувавши практичні та наступальні методи, нам вдасться протистояти агресивним діям США та Південної Кореї", - заявив Кім Чен Ин.

Ймовірно, такий коментар у ході засідання Центральної військової комісії є реакцією на нещодавню серію спільних військових навчань США, Японії та Південної Кореї, які, на думку КНДР, були спрямовані на підготовку до "тотальної війни".

В останні тижні Північна Корея також провела різні військові заходи, представивши нові ядерні боєголовки меншого розміру, а також зазнавши нового підводного бойового безпілотника, здатного нести ядерну зброю.