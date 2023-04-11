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В КНДР призвали "отодвинуть" войну с США и Южной Кореей наступательными методами

Фото: в КНДР призвали "отодвинуть" войну с США и Южной Кореей наступательными методами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал "отодвинуть" войну против США и Южной Кореи более практичными и наступательными методами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Применив практичные и наступательные методы, нам удастся противостоять агрессивным действиям США и Южной Кореи" - заявил Ким Чен Ын.

Вероятно, такой комментарий в ходе заседания Центральной военной комиссии является реакцией на недавнюю серию совместных военных учений США, Японии и Южной Кореи, которые, по мнению КНДР, были направлены на подготовку к "тотальной войне".

В последние недели Северная Корея также провела различные военные мероприятия, представив новые ядерные боеголовки меньшего размера, а также испытав новый подводный боевой беспилотник, способный нести ядерное оружие.

Напомним, что 24 марта Северная Корея впервые заявила о проведении испытаний нового подводного дрона с ядерной боеголовкой.

А 16 марта КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в акваторию Восточного моря, которая способна достигнуть западного побережья США.

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Ким Чен ЫнКНДРСеверная Корея