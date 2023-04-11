В КНДР призвали "отодвинуть" войну с США и Южной Кореей наступательными методами

Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал "отодвинуть" войну против США и Южной Кореи более практичными и наступательными методами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Применив практичные и наступательные методы, нам удастся противостоять агрессивным действиям США и Южной Кореи" - заявил Ким Чен Ын.

Вероятно, такой комментарий в ходе заседания Центральной военной комиссии является реакцией на недавнюю серию совместных военных учений США, Японии и Южной Кореи, которые, по мнению КНДР, были направлены на подготовку к "тотальной войне".

В последние недели Северная Корея также провела различные военные мероприятия, представив новые ядерные боеголовки меньшего размера, а также испытав новый подводный боевой беспилотник, способный нести ядерное оружие.