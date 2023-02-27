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КНДР загрожує дефіцит продовольства: Кім Чен Ин зібрав екстрену нараду

Фото: Північній Кореї загрожує дефіцит продовольства (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин зібрав екстрену нараду з представниками партії, щоб обговорити покращення дефіциту продовольства та проблеми сільськогосподарського сектору економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це пов'язано з побоюваннями уряду країни щодо нестачі продовольства. Повідомляється, що головною темою засідання стало "дуже важливе та невідкладне завдання щодо вироблення правильної стратегії розвитку сільського господарства".

Ситуація із продовольством у Північній Кореї, ймовірно, погіршилася. Офіційні особи в Південній Кореї вказали на засідання як фактичне визнання серйозної нестачі продовольства в КНДР.

Минулого місяця програма 38 North, яка стежить за Північною Кореєю, повідомила, що рівень запасів продовольства в КНДР, ймовірно, впав нижче за мінімальний рівень з точки зору людських потреб, а стан продовольчої безпеки став гіршим з часів голоду 1990-х років.

Раніше стало відомо, що десятки тисяч людей у КНДР можуть зазнати впливу радіоактивних матеріалів, які поширюються через ґрунтові води з підземного ядерного полігону.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що 20 лютого КНДР здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.

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КНДРКім Чен ИнСеверная Корея