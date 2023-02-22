Ядерні випробування КНДР забруднили підземні води: які країни у зоні ризику
Десятки тисяч людей у КНДР можуть зазнати впливу радіоактивних матеріалів, які поширюються через ґрунтові води з підземного ядерного полігону. У зоні ризику також жителі Південної Кореї, Японії та Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними урядів США, Північна Корея таємно провела шість випробувань ядерної зброї на полігоні Пунгері в гірській провінції Північний Хамген у період з 2006 до 2017 року.
Радіоактивні матеріали могли поширитися вісьмома містами та округами, розташованими поряд з місцем події, де проживає понад 1 мільйон північнокорейців і де підземні води використовуються у повсякденному житті, в тому числі для пиття.
Південна Корея, Китай і Японія можуть наражатися на ризик частково через контрабандну торгівлю сільськогосподарською та рибною продукцією.
У 2015 році агентство з безпеки харчових продуктів Південної Кореї виявило у дев'ять разів перевищує стандартний рівень радіоактивних ізотопів цезію в імпортних їжакових грибах північнокорейського походження.
Китай і Японія посилили радіаційний моніторинг і висловили стурбованість щодо потенційного опромінення після попередніх ядерних випробувань у КНДР, але не надавали публічної інформації про заражені продукти харчування.
Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що 20 лютого КНДР здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.
Також повідомлялося, що 19 лютого КНДР запустила балістичну ракету у напрямку західного узбережжя Японії. Влада Японії припускає, що це була одна з найбільших ракет в історії КНДР. Дальність її польоту становить 14 тисяч кілометрів, тобто ракета могла досягти материкової частини США.
Пізніше у Північній Кореї заявили, що випробовували міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-15.
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