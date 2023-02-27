КНДР грозит дефицит продовольствия: Ким Чен Ын собрал экстренное совещание

Это связано с опасениями правительства страны по поводу нехватки продовольствия. Сообщается, что главной темой заседания стала "очень важная и неотложная задача по выработке правильной стратегии развития сельского хозяйства".

Ситуация с продовольствием в Северной Корее, вероятно, ухудшилась. Официальные лица в Южной Корее указали на заседание, как фактическое признание серьезной нехватки продовольствия в КНДР.

В прошлом месяце программа 38 North, которая следит за Северной Кореей, сообщила, что уровень запасов продовольствия в КНДР, вероятно, упал ниже минимального уровня с точки зрения человеческих потребностей, а состояние продовольственной безопасности стало худшим со времен голода 1990-х годов.