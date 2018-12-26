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КНДР и Южная Корея провели церемонию объединения железных дорог

Новости » Политика    26.12.2018 - 20:16
КНДР и Южная Корея провели церемонию объединения железных дорог
Фото: поезд (twitter.com/japtim)

Церемония состоялась на станции пограничного города Кэсон

В среду, 26 декабря, Северная и Южная Кореи провели церемонию символического объединения железнодорожных систем двух стран. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Yonhap.

Церемония состоялась на станции пограничного города Кэсон, в присутствии высокопоставленных чиновников двух Корей, которые прибыли на церемонию на специальных поездах.  

В мероприятии приняли участие официальные представители ООН, России, Китая и Монголии. Представители Южной Кореи и КНДР рассматривают возможность соединения межкорейской железной дороги с Транссибирской магистралью с целью создания транспортного маршрута из Кореи в Европу.

Отметим, Северная и Южная Корея начали процесс демонтажа 20 постов, которые находятся на укрепленном границе между двумя странами. КНДР содержит около 160 пограничных постов вдоль другой части 250-километрового рубежа, а Южная Корея - около 60. Долгосрочной целью является ликвидация всех их.

Также Кореи вместе с командованием ООН договорились отвести оружие от границы. Стороны договорились отвести 11 постов в радиусе 1 км вдоль Военной демаркационной линии границы до конца 2018. Также планируется отвод всего оружия с Об'объединенной зоны безопасности

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