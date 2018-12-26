ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

КНДР і Південна Корея провели церемонію об'єднання залізниць

Новини » Політика    26.12.2018 - 20:16
КНДР і Південна Корея провели церемонію об'єднання залізниць
Фото: поїзд (twitter.com/japtim)

Церемонія відбулася на станції прикордонного міста Кесон

У середу, 26 грудня, Північна і Південна Кореї провели церемонію символічного об'єднання залізничних систем двох країн. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Yonhap.

Церемонія відбулася на станції прикордонного міста Кесон, в присутності високопоставлених чиновників двох Корей, які прибули на церемонію на спеціальних поїздах.

У заході взяли участь офіційні представники ООН, Росії, Китаю і Монголії. Представники Південної Кореї і КНДР розглядають можливість з'єднання міжкорейської залізниці з Транссибірською магістраллю з метою створення транспортного маршруту з Кореї в Європу.

Зазначимо, Північна і Південна Корея розпочали процес демонтажу 20 постів, які знаходяться укріпленому на кордоні між двома країнами. КНДР містить близько 160 прикордонних постів вздовж іншої частини 250-кілометрового кордону, а Південна Корея - близько 60. Довгостроковою метою є ліквідація всіх їх.

Також Кореї разом з командуванням ООН домовилися відвести зброю кордону. Сторони домовилися відвести 11 постів у радіусі 1 км уздовж Військової демаркаційної лінії кордону до кінця 2018. Також планується відведення всього зброї з'об'єднаної зони безпеки

У США підтвердили плани Трампа та Кім Чен Ина зустрітися на початку 2019 року КНДР випробувала нову зброю
Новини України КНДРЮжная Корея
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся