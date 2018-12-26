КНДР і Південна Корея провели церемонію об'єднання залізниць

Фото: поїзд (twitter.com/japtim)

Церемонія відбулася на станції прикордонного міста Кесон

У середу, 26 грудня, Північна і Південна Кореї провели церемонію символічного об'єднання залізничних систем двох країн. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Yonhap.

Церемонія відбулася на станції прикордонного міста Кесон, в присутності високопоставлених чиновників двох Корей, які прибули на церемонію на спеціальних поїздах.

У заході взяли участь офіційні представники ООН, Росії, Китаю і Монголії. Представники Південної Кореї і КНДР розглядають можливість з'єднання міжкорейської залізниці з Транссибірською магістраллю з метою створення транспортного маршруту з Кореї в Європу.

Зазначимо, Північна і Південна Корея розпочали процес демонтажу 20 постів, які знаходяться укріпленому на кордоні між двома країнами. КНДР містить близько 160 прикордонних постів вздовж іншої частини 250-кілометрового кордону, а Південна Корея - близько 60. Довгостроковою метою є ліквідація всіх їх.

Також Кореї разом з командуванням ООН домовилися відвести зброю кордону. Сторони домовилися відвести 11 постів у радіусі 1 км уздовж Військової демаркаційної лінії кордону до кінця 2018. Також планується відведення всього зброї з'об'єднаної зони безпеки