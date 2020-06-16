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КНДР взорвала офис связи с Южной Кореей

Новости » Происшествия     16.06.2020 - 11:52
КНДР взорвала офис связи с Южной Кореей
Фото: взорванный офис связи (en.yna.co.kr)

Обе страны привели свои войска в повышенную боеготовность

Северная Корея взорвала межкорейское отделение связи в пограничном городе Кэсон. Южнокорейские войска приведены в повышенную боевую готовность.

Об этом сообщает Yonhap.

Взрыв произошел всего через несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Йо Чжон, анонсировала "трагическое полное разрушение бесполезного совместного офиса связи Север-Юг".

После взрыва здания южнокорейские военные ужесточили наблюдение и готовность к возможным столкновениям вблизи напряженных пограничных районов. До этого повышенную боевую готовность зафиксировали в войсках Северной Кореи.

"На данный момент никаких необычных, конкретных военных действий со стороны северокорейских военных обнаружено не было. Мы внимательно следим за ними", - сказал сотрудник Объединенного комитета начальников штабов.

Напомним, несколько дней назад Северная Корея пригрозила Южной применить армию из-за распространения южанами листовок в адрес лидера КНДР.

Ранее Северная Корея заявила о разрыве всех линий связи с Южной Кореей.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины КНДРЮжная Корея
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