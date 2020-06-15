КНДР угрожает Южной Корее войной

Фото: флаг КНДР (wikimedia.org)

По словам Ким Йо Чжон, армия КНДР отреагирует на провокации в отношении Ким Чен Ына

Ким Йо Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, пригрозила Южной Корее применить армию. Она считает, что распространение листовок с юга полуострова в адрес ее брата оскорбляют достоинство руководителя КНДР.

Об этом сообщает Deutsche Welle

По словам Ким Йо Чжон, которая является заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи, народ в КНДР возмущен тем, что Южная Корея распространяет листовки с оскорблениями в адрес Ким Чен Ына. Она заявила, что армия страны отреагирует на эти провокации.

"Как намек на наш дальнейший план, который вызывает беспокойство у южнокорейской власти, скажу, что право на принятие дальнейших шагов против врага будет передан генеральному штабу Корейской народной армии", - заявила Ким Йо Чжон.

Она добавила, что совместное бюро межкорейских связей также будет закрытым.

Отметим, в КНДР ранее требовали от Южной Кореи повлиять на активистов, которые занимаются переправой через границу антипхеньянських материалов.

Напомним, Северная Корея (КНДР) обрывает все линии связи с Южной Кореей, таким образом пресекая попытки стран договориться о сотрудничестве.

Ранее также сообщалось, что Сестра Ким Чен Ына пригрозила разрывом связей с Южной Кореей.

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Автор: Андрей Козловский