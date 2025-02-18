КНДР вступила у війну, щоб модернізувати війська. Це серйозна загроза для світу, - Буданов

Втрати КНДР у війні

За словами Буданова, КНДР під час війни проти України втратила близько 4 тисяч військових убитими, а також важкопораненими.

Але, попри втрати, Північна Корея продовжує активно брати участь у спільних операціях з російськими військами. Зокрема спостерігається збільшення кількості північнокорейської артилерії.

Модернізація сил

Керівник ГУР пояснив, що сьогодні Україна, Росія та КНДР є єдиними країнами, які набувають безпосереднього досвіду ведення повномасштабної війни XXI століття. У майбутньому армія Північної Кореї кардинально відрізнятиметься від минулої.

У тому ж числі він акцентував, що Росія й КНДР поглиблюють військову співпрацю в сфері технологій, науки та промисловості.

"Ця співпраця досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти... Північна Корея використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід і модернізувати свої військові технології. Це матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні”, - зазначив він.

Участь КНДР у війні проти України

У 2024-му КНДР відправила до Росії солдатів для участі у війні проти України. Північнокорейські сили беруть участь у боях у Курській області.

На початку лютого, Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявив, що КНДР втратила близько 4 тисяч солдатів у Курській області.

Також, за даними видання NHK, Північна Корея отримує технічну допомогу від Росії для розробки кількох типів безпілотників для масового виробництва.