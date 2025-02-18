КНДР вступила в войну, чтобы модернизировать войска. Это серьезная угроза для мира, - Буданов

Потери КНДР в войне

По словам Буданова, КНДР во время войны против Украины потеряла около 4 тысяч военных убитыми, а также тяжелоранеными.

Но, несмотря на потери, Северная Корея продолжает активно участвовать в совместных операциях с российскими войсками. В частности наблюдается увеличение количества северокорейской артиллерии.

Модернизация сил

Руководитель ГУР пояснил, что сегодня Украина, Россия и КНДР являются единственными странами, которые приобретают непосредственный опыт ведения полномасштабной войны XXI века. В будущем армия Северной Кореи будет кардинально отличаться от прошлой.

В том же числе он акцентировал, что Россия и КНДР углубляют военное сотрудничество в сфере технологий, науки и промышленности.

"Это сотрудничество достигает высочайшего уровня и представляет серьезную угрозу для международного сообщества... Северная Корея использует эту войну, чтобы получить боевой опыт и модернизировать свои военные технологии. Это будет иметь долговременные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил он.

Участие КНДР в войне против Украины

В 2024-м КНДР отправила в Россию солдат для участия в войне против Украины. Северокорейские силы участвуют в боях в Курской области.

В начале февраля, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что КНДР потеряла около 4 тысяч солдат в Курской области.

Также, по данным издания NHK, Северная Корея получает техническую помощь от России для разработки нескольких типов беспилотников для массового производства.