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КНДР не возобновит переговоры с США по ядерному разоружению

Новости » Политика    24.05.2019 - 13:50
КНДР не возобновит переговоры с США по ядерному разоружению
Фото: запуск ракет в КНДР (KCNA.kp)

Северную Корею не влатовують односторонние требования США по денуклеаризации

Северная Корея заявила в пятницу, 24 мая, что ядерные переговоры с Соединенными Штатами никогда не восстановятся, если администрация президента Дональда Трампа не отойдет от односторонних требований по разоружению. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Ссылаясь на заявление неназванного представителя Министерства иностранных дел Северной Кореи, опубликованную в государственных средствах массовой информации, AP отмечает, что это стало последним выражением недовольства страны относительно остановленных переговоров.

Переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном продолжаются с февраля, когда состоялась первая встреча между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом Дональдом Трампом.

Напомним, в апреле 2019 в КНДР заявили об испытания тактического управляемого оружия нового типа. Впоследствии президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск ракет Северной Кореей и заявил, что верит договоренностям с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп тогда выразил уверенность о достижении мирного соглашения по денуклеаризации Северной Кореи.

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