КНДР не відновить переговори зі США по ядерному роззброєнню

Фото: запуск ракет в КНДР (KCNA.kp)

Північну Корею не влатовують односторонні вимоги США щодо денуклеаризації

Північна Корея заявила в п'ятницю, 24 травня, що ядерні переговори зі Сполученими Штатами ніколи не відновляться, якщо адміністрація президента Дональда Трампа не відійде від односторонніх вимог щодо роззброєння. Про це повідмляє РБК-Україна із посиланням на AP.

Посилаючись на заяву неназваного представника Міністерства закордонних справ Північної Кореї, опубліковану в державних засобах масової інформації, AP зазначає, що це стало останнім вираженням невдоволення країни щодо зупинених переговорів.

Переговори між Вашингтоном і Пхеньяном тривають з лютого, коли відбулася перша зустріч між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо, у квітні 2019 в КНДР заявили про випробування тактичного керованого зброї нового типу. Згодом президент США Дональд Трамп прокоментував запуск ракет Північною Кореєю та заявив, що вірить домовленостям з лідером КНДР Кім Чен Ином. Трамп тоді висловив упевненість про досягнення мирної угоди з денуклеаризації Північної Кореї.