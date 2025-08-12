UA

КНДР влаштувала мінометні стрільби перед навчаннями США і Південної Кореї

Фото: навчання КНДР (KCNA)
Автор: РБК-Україна

За тиждень до масштабних маневрів Вашингтона і Сеула, Пхеньян провів мінометні стрільби, заявивши про готовність "стримувати ворогів".

За даними ЗМІ, під час стрільб відпрацьовувалися завдання ураження "цілей противника" без попередніх пробних пострілів. У маневрах брали участь підрозділи з мінометами різних калібрів.

За перебігом навчань спостерігали високопоставлені військові, включно з маршалом Пак Чон Чоном і начальником Генштабу КНА Рі Йон Гілом. У Пхеньяні заявили, що демонстрація мінометного вогню має показати здатність армії "стримувати ворогів і захищати суверенітет країни".

 

Фото: навчання КНДР (KCNA)

Нагадаємо, з 18 по 28 серпня США і Південна Корея проведуть щорічні літні навчання "Щит свободи Ульчі" (UFS). Північна Корея вже попередила, що в разі "провокацій" застосує "суверенне право на самооборону".

Також нещодавно Китай і Росія влаштували військові навчання на тлі заяв президента США Дональда Трампа про атомні підводні човни.

Сполучені Штати АмерикиКНДРПівденна Корея