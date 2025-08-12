RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

КНДР устроила минометные стрельбы перед учениями США и Южной Кореи

Фото: учения КНДР (KCNA)
Автор: РБК-Украина

За неделю до масштабных маневров Вашингтона и Сеула, Пхеньян провел минометные стрельбы, заявив о готовности "сдерживать врагов".

По данным СМИ, во время стрельб отрабатывались задачи поражения "целей противника" без предварительных пробных выстрелов. В маневрах участвовали подразделения с минометами разных калибров.

За ходом учений наблюдали высокопоставленные военные, включая маршала Пак Чон Чона и начальника Генштаба КНА Ри Йон Гила. В Пхеньяне заявили, что демонстрация минометного огня должна показать способность армии "сдерживать врагов и защищать суверенитет страны".

 

Фото: учения КНДР (KCNA)

Напомним, с 18 по 28 августа США и Южная Корея проведут ежегодные летние учения "Щит свободы Ульчи" (UFS). Северная Корея уже предупредила, что в случае "провокаций" применит "суверенное право на самооборону".

Также недавно Китай и Россия устроили военные учения на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об атомных подлодках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКНДРЮжная Корея