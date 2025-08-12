КНДР устроила минометные стрельбы перед учениями США и Южной Кореи

За неделю до масштабных маневров Вашингтона и Сеула, Пхеньян провел минометные стрельбы, заявив о готовности "сдерживать врагов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное информационное агентство Северной Кореи (KCNA).
По данным СМИ, во время стрельб отрабатывались задачи поражения "целей противника" без предварительных пробных выстрелов. В маневрах участвовали подразделения с минометами разных калибров.
За ходом учений наблюдали высокопоставленные военные, включая маршала Пак Чон Чона и начальника Генштаба КНА Ри Йон Гила. В Пхеньяне заявили, что демонстрация минометного огня должна показать способность армии "сдерживать врагов и защищать суверенитет страны".
Фото: учения КНДР (KCNA)
Напомним, с 18 по 28 августа США и Южная Корея проведут ежегодные летние учения "Щит свободы Ульчи" (UFS). Северная Корея уже предупредила, что в случае "провокаций" применит "суверенное право на самооборону".
Также недавно Китай и Россия устроили военные учения на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об атомных подлодках.