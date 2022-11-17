КНДР вкотре запустила балістичну ракету в бік Східного моря

За даними агентства, отриманими від Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, влада КНДР використала балістичну ракету невстановленого типу.

Водночас у Міноборони Японії поінформували, що ракета впала в районі Східного узбережжя Корейського півострова.

ЗМІ пишуть, що запуск відбувся після того, як Північна Корея попередила, що вживатиме "більш жорстких" військових дій, якщо США продовжуватимуть нарощувати присутність у регіоні.

До слова, запуск 17 листопада став першою ракетною провокацією від КНДР за тиждень.