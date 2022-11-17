КНДР в который раз запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

По данным агентства, полученным от Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, власти КНДР использовали баллистическую ракету неустановленного типа.

В то же время в Минобороны Японии проинформировали, что ракета упала в районе Восточного побережья Корейского полуострова.

СМИ пишут, что запуск состоялся после того, как Северная Корея предупредила, что будет предпринимать "более жесткие" военные действия, если США будут продолжать наращивать присутствие в регионе.

К слову, запуск 17 ноября стал первой ракетной провокацией от КНДР за неделю.