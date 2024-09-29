В КНДР решили подыграть Путину: Европа на грани ядерной войны

Северная Корея заявила в воскресенье, что военная помощь США Украине на сумму 8 миллиардов долларов является "невероятной ошибкой" и игрой с огнем против ядерного государства, которым является Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Соединенные Штаты и Запад не должны игнорировать или недооценивать серьезное предупреждение России. Действительно ли США и Запад способны справиться с последствиями, поскольку они безрассудно играют с огнем против России, которая является ядерной сверхдержавой?" — сказала Ким в заявлении, опубликованном государственным информационным агентством KCNA.

Ким Е Чжон, влиятельная сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила, что Вашингтон якобы обостряет конфликт в Украине и ставит всю Европу на грань ядерной войны.

Новые ядерные угрозы Путина

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин "предложил" расширить список условий применения ядерного оружия. В обновленной редакции ядерной доктрины агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или поддержкой ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ядерные угрозы Путина "безответственными".

Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, предостерег от "попыток победить в борьбе с ядерной державой".

Подробнее о том, что известно о ядерных угрозах Путина и как реагирует Украина, - в материале РБК-Украина.

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