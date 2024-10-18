КНДР вирішила відправити в Україну 12 тисяч солдатів, - розвідка Південної Кореї

КНДР бере участь у війні Росії проти України. Північна Корея вирішила відправили в Україну 12 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Південна Корея вважає, що КНДР направила війська до Росії, що означає серйозну загрозу безпеці міжнародної спільноти. Сеул готовий відповісти "усіма доступними засобами".

Окремо розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що Північна Корея бере участь у війні в Україні та вирішила надіслати 12 тисяч солдатів, включаючи підрозділ спецназу.

Видання Yonhap повідомило з посиланням на свої джерела, що Північна Корея вирішила розгорнути чотири бригади, включаючи підрозділ спецназу, і що переміщення військ вже почалося.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль провів позапланову зустріч з питань безпеки з ключовими представниками розвідки, військових і національної безпеки, щоб обговорити участь північнокорейських військ у війні Росії проти України.

Офіс президента Південної Кореї заявив, що Сеул разом зі своїми союзниками уважно стежив за відправкою військ КНДР до Росії з початкових етапів. Однак він не надав жодної розвідувальної інформації, щоб підтвердити розгортання військ або їх участь у бойових діях.