КНДР решила отправить в Украину 12 тысяч солдат, - разведка Южной Кореи

КНДР участвует в войне России против Украины. Северная Корея решила отправить в Украину 12 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Южная Корея считает, что КНДР направила войска в Россию, что означает серьезную угрозу безопасности международного сообщества. Сеул готов ответить "всеми доступными средствами".

Отдельное разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что Северная Корея принимает участие в войне в Украине и решила отправить 12 тысяч солдат, включая подразделение спецназа.

Издание Yonhap сообщило со ссылкой на свои источники, что Северная Корея решила развернуть четыре бригады, включая подразделение спецназа, и что перемещение войск уже началось.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль провел внеплановую встречу по безопасности с ключевыми представителями разведки, военных и национальной безопасности, чтобы обсудить участие северокорейских войск в войне России против Украины.

Офис президента Южной Кореи заявил, что Сеул вместе со своими союзниками внимательно следил за отправкой войск КНДР в Россию с начальных этапов. Однако он не предоставил никакой разведывательной информации, чтобы подтвердить развертывание войск или их участие в боевых действиях.