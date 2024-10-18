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КНДР решила отправить в Украину 12 тысяч солдат, - разведка Южной Кореи

Пхеньян, Пятница 18 октября 2024 13:06
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КНДР решила отправить в Украину 12 тысяч солдат, - разведка Южной Кореи Фото: КНДР решила отправить в Украину 12 тысяч солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

КНДР участвует в войне России против Украины. Северная Корея решила отправить в Украину 12 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Южная Корея считает, что КНДР направила войска в Россию, что означает серьезную угрозу безопасности международного сообщества. Сеул готов ответить "всеми доступными средствами".

Отдельное разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что Северная Корея принимает участие в войне в Украине и решила отправить 12 тысяч солдат, включая подразделение спецназа.

Издание Yonhap сообщило со ссылкой на свои источники, что Северная Корея решила развернуть четыре бригады, включая подразделение спецназа, и что перемещение войск уже началось.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль провел внеплановую встречу по безопасности с ключевыми представителями разведки, военных и национальной безопасности, чтобы обсудить участие северокорейских войск в войне России против Украины.

Офис президента Южной Кореи заявил, что Сеул вместе со своими союзниками внимательно следил за отправкой войск КНДР в Россию с начальных этапов. Однако он не предоставил никакой разведывательной информации, чтобы подтвердить развертывание войск или их участие в боевых действиях.

Войска КНДР уже в России

Напомним, в последние дни стало известно, что Северная Корея собирается отправить войска в Украину. По информации западных СМИ, северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях Украины.

Как отметил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов, около 11 тысяч военных из Северной Кореи начнут воевать в Украине уже в ноябре.

Президент Владимир Зеленский заявил, что КНДР готовит контингент в России. Речь идет не только о пехоте, но и других военных из других родов войск.

По данным источников РБК-Украина, Россия хочет создать отдельный бурятский батальон из солдат КНДР.

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КНДР решила отправить в Украину 12 тысяч солдат, - разведка Южной Кореи
КНДР решила отправить в Украину 12 тысяч солдат, - разведка Южной Кореи
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