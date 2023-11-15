КНДР випробувала нові твердопаливні двигуни для міжконтинентальних ракет

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA .

Під час випробувань КНДР оцінювала технічні характеристики двигунів, завдяки яким ракета нібито зможе пролетіти до 4000 км.

"Перші наземні реактивні випробування двигунів першого та другого ступенів пройшли дуже успішно і ще раз підтвердили надійність і стабільність створених північнокорейських технологій проектування та виробництва твердопаливних двигунів великої тяги", - йдеться у повідомленні.

КНДР також заявила, що випробовування дозволять прискорити розробку МБР нового типу, адже їхня країна нібито "стикається з серйозною та нестабільною обстановкою безпеки і жорстокою військовою змовою між своїми ворогами".

Спроби КНДР запустити МБР

Північна Корея регулярно проводитиме випробувальні пуски різних ракет різної дальності у бік Японського моря, які теоретично можуть нести ядерний заряд. Щоб краще контролювати стан і кількість північнокорейських ракет, а також на ранніх стадіях виявляти етапи підготовки, було прийнято рішення створити моніторинговий центр трьох країн-союзників.

Зазначимо, що в КНДР 31 травня спробували запустити на орбіту військовий розвідувальний супутник "Malligyong-1", проте, як повідомили тоді державні ЗМІ країни, ця операція провалилася через "серйозні дефекти".

Додамо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив невдалу спробу Північної Кореї запустити супутник військового призначення.

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