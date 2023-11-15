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КНДР опробовала новые твердотопливные двигатели для межконтинентальных ракет

Среда 15 ноября 2023 07:59
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КНДР опробовала новые твердотопливные двигатели для межконтинентальных ракет Фото: КНДР опробовала твердотопливные двигатели для межконтинентальных ракет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Северная Корея заявила об успешных испытаниях новых твердотопливных двигателей для межконтинентальных ракет (МБР) средней дальности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское государственное информагентство KCNA.

В ходе испытаний КНДР оценивала технические характеристики двигателей, благодаря которым ракета якобы сможет пролететь до 4000 км.

"Первые наземные реактивные испытания двигателей первой и второй ступеней прошли очень успешно и еще раз подтвердили надежность и стабильность созданных северокорейских технологий проектирования и производства жестких двигателей большой тяги", - говорится в сообщении.

КНДР также заявила, что испытания позволят ускорить разработку МБР нового типа, ведь их страна якобы "столкуется с серьезной и нестабильной обстановкой безопасности и жестоким военным сговором между своими врагами".

Попытки КНДР запустить МБР

Северная Корея будет регулярно проводить испытательные пуски различных ракет разной дальности в сторону Японского моря, которые теоретически могут нести ядерный заряд. Чтобы лучше контролировать состояние и количество северокорейских ракет, а также на ранних стадиях выявлять этапы подготовки было принято решение создать мониторинговый центр трех стран-союзников.

Отметим, что в КНДР 31 мая попытались запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Malligyong-1", однако, как сообщили тогда государственные СМИ страны, эта операция провалилась из-за "серьезных дефектов".

Добавим, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил неудачную попытку Северной Кореи запустить спутник военного назначения.

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