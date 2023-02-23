В КНДР виправдали російське вторгнення "гегемонією США"

Північнокорейські ЗМІ звинуватили США у нібито початку війни в Україні. Нібито збройний конфлікт є "продуктом примусу й гегемонії".

Про це заявив критик міжнародних відносин Кім Ю Чхоль, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Ще з початку війни в Україні, "вічний союзник Росії" Пхеньян встановив тісні зв'язки з Кремлем.

Кім Ю Чхоль заявив, що Україна нібито повинна була "відмовитися від брудних демонів Сполучених Штатів" та примиритись з Росією. В такому випадку, на його думку "ситуація не дійшла б до того, що вона є такою поганою, як зараз"

"Нинішня ситуація в Україні ще раз доводить, що у світі ніколи не може бути миру, якщо не буде припинена політика сили, тиранії й жадібної агресії Сполучених Штатів...", - висловив свою "думку" Чхоль.