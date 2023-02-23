UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В КНДР виправдали російське вторгнення "гегемонією США"

Фото: в КНДР виправдали російське вторгнення "гегемонією США" (voakorea.com)
Автор: Сергій Пишкін

Північнокорейські ЗМІ звинуватили США у нібито початку війни в Україні. Нібито збройний конфлікт є "продуктом примусу й гегемонії".

Про це заявив критик міжнародних відносин Кім Ю Чхоль, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Ще з початку війни в Україні, "вічний союзник Росії" Пхеньян встановив тісні зв'язки з Кремлем.

Кім Ю Чхоль заявив, що Україна нібито повинна була "відмовитися від брудних демонів Сполучених Штатів" та примиритись з Росією. В такому випадку, на його думку "ситуація не дійшла б до того, що вона є такою поганою, як зараз"

"Нинішня ситуація в Україні ще раз доводить, що у світі ніколи не може бути миру, якщо не буде припинена політика сили, тиранії й жадібної агресії Сполучених Штатів...", - висловив свою "думку" Чхоль.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон нещодавно заявила про вічну підтримку КНДР Росії та вкотре засудила США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКНДРВійна в Україні