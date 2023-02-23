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В КНДР оправдали российское вторжение "гегемонией США"

Фото: в КНДР оправдали российское вторжение "гегемонией США" (voakorea.com)
Автор: Сергей Пышкин

Северокорейские СМИ обвинили США в начале войны в Украине. Якобы вооруженный конфликт является "продуктом принуждения и гегемонии".

Об этом заявил критик международных отношений Ким Ю Чхоль, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Еще с начала войны в Украине "вечный союзник России" Пхеньян установил тесные связи с Кремлем.

Ким Ю Чхоль заявил, что Украина якобы должна была "отказаться от грязных демонов Соединенных Штатов" и примириться с Россией. В таком случае, по его мнению "ситуация не дошла бы до того, что она так плоха, как сейчас"

"Нынешняя ситуация в Украине еще раз доказывает, что в мире никогда не может быть мира, если не будет прекращена политика силы, тирании и жадной агрессии Соединенных Штатов...", - выразил свое "мнение" Чхоль.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сестра северокорейского диктатора Ким Йо Чжон недавно заявила о вечной поддержке КНДР России и в очередной раз осудила США.

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