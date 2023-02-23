В КНДР оправдали российское вторжение "гегемонией США"

Об этом заявил критик международных отношений Ким Ю Чхоль, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Еще с начала войны в Украине "вечный союзник России" Пхеньян установил тесные связи с Кремлем.

Ким Ю Чхоль заявил, что Украина якобы должна была "отказаться от грязных демонов Соединенных Штатов" и примириться с Россией. В таком случае, по его мнению "ситуация не дошла бы до того, что она так плоха, как сейчас"

"Нынешняя ситуация в Украине еще раз доказывает, что в мире никогда не может быть мира, если не будет прекращена политика силы, тирании и жадной агрессии Соединенных Штатов...", - выразил свое "мнение" Чхоль.