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У КНДР не бачать варіантів для продовження переговорів з США

Новини » В світі    06.10.2019 - 15:41
У КНДР не бачать варіантів для продовження переговорів з США
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (з відкритих джерел)

Північна Корея вимагає припинення ворожої політики з боку США

Уряд Північної Кореї (КНДР) заявило, що США не зможуть запропонувати альтернативний план для продовження ядерних переговорів, які були зірвані в суботу, 5 жовтня. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що КНДР не бажає вести переговори з США, Вашингтон поки не припинить ворожу політику щодо Пхеньяна.

Нагадаємо, в суботу в Швеції почалися переговори між представниками США і КНДР щодо ядерного роззброєння (денуклеаризації) Північної Кореї. Пізніше глава північнокорейської делегації Кім Менг Гіль заявив, що переговори з США по денуклеаризації не виправдали очікувань. Пізніше в США повідомили, що заяву зрив переговорів не відповідає результатами дискусії.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп має намір запропонувати лідерові Північної Кореї Кім Чен Ину угоду з санкцій, введених проти КНДР з боку Організації Об'єднаних Націй.

Напередодні переговорів КНДР запустила балістичну ракету в бік Японської економічної зони. США виступило із закликом припинити провокації з боку Пхеньяну.

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