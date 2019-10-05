ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп намерен предложить КНДР сделку по санкциям, - Time

Новости » Политика    05.10.2019 - 05:58
Трамп намерен предложить КНДР сделку по санкциям, - Time
Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (из открытых источников)

В США рассчитывают уговорить КНДР остановить производство высокообогащенного урана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен предложить лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну сделку по санкциям, введенным против КНДР со стороны Организации Объединенных Наций. Об этом сообщили два высокопоставленных американских чиновника, передает журнал Time.

Собеседники издания сообщили, что президент США собирается предложить Северной Корее приостановить действие санкций ООН на экспорт в страну текстиля и угля на три года в обмен на демонтаж крупнейшего северокорейского ядерного объекта в Йонбене.

Также предполагается, что в рамках сделки Пхеньян остановит производство высокообогащенного урана.

Источники сообщают, что в рамках совещания Совета национальной безопасности, которое состоялось 1 октября в Белом доме, помощники Трампа представили ряд предложений, которые должны помочь возобновить переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном.

Один из чиновников сообщил, что, если ООН откажется приостановить действие упомянутых санкций, то США могут временно перестать следить за их соблюдением.

По информации издания, Трамп согласился на предложение своих советников, никак не отреагировав при этом на предоставленную ему информацию о том, что КНДР занимается разработкой баллистических ракет подводных лодок.

Напомним, власти Северной Кореи заявили об успешном запуске утром 3 октября с подводной лодки новейшей баллистической ракеты Pukguksong-3.

США сомневаются, что КНДР запустила баллистическую ракету с подлодки В КНДР сообщили о запуске с подлодки баллистической ракеты
Новости Украины КНДРДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь