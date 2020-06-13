В КНДР не видят смысла поддерживать личные отношения между Ким Чен Ыном и Трампом

Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (whitehouse.gov)

КНДР планирует создать более надежные вооруженные силы для противодействия угрозе США

Северная Корея не видит смысла в поддержании личных отношений между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. В КНДР считают, что Вашингтон должен перестать придерживаться враждебной политики.

Об этом пишет "Голос Америки".

Министра иностранных дел КНДР Ли Сон Гвона считает, что политика США доказывает, что Вашингтон остается долгосрочной угрозой северокорейскому государству и его народу, а Северная Корея создаст более надежные вооруженные силы для противодействия этой угрозе.

По словам министра, становится ясно, что администрация Трампа пытается "изолировать и задушить" КНДР, угрожая Пхеньяну превентивными ядерными ударами и сменой режима. Министр заявил, что Северная Корея согласилась пойти на уступки США, не получив ничего взамен.

Власти США пока не прокомментировали это заявление.

Ранее Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в нарушении обещаний, данные на историческом саммите лидера КНДР Ким Чен Ына и Дональда Трампа два года назад.

Напомним, недавно Северная Корея заявила, что обрывает все линии связи с Южной Кореей, таким образом прекращая попытки стран договориться о сотрудничестве.

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Автор: Инна Собора