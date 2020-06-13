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У КНДР не бачать сенсу підтримувати особисті стосунки між Кім Чен Ином і Трампом

Новини » Суспільство     13.06.2020 - 01:37
У КНДР не бачать сенсу підтримувати особисті стосунки між Кім Чен Ином і Трампом
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (whitehouse.gov)

КНДР планує створити більш надійні збройні сили для протидії загрозі США

Північна Корея не бачить сенсу в підтримці особистих відносин між лідером КНДР Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом. У КНДР вважають, що Вашингтон повинен перестати дотримуватися політики ворожнечі.

Про це пише "Голос Америки".

Міністра закордонних справ КНДР Лі Сон Гвона вважає, що політика США доводить, що Вашингтон залишається довгостроковою загрозою північнокорейської держави та її народу, а Північна Корея створить більш надійні збройні сили для протидії цій загрозі.

За словами міністра, стає ясно, що адміністрація Трампа намагається "ізолювати і знищити" КНДР, погрожуючи Пхеньяну превентивними ядерними ударами і зміною режиму. Міністр заявив, що Північна Корея погодилася піти на поступки США, не отримавши нічого натомість.

Влада США поки не прокоментували цю заяву.

Раніше Північна Корея звинуватила Сполучені Штати в порушенні обіцянок, які були дані на історичному саміті лідера КНДР Кім Чен Ина і Дональда Трампа два роки тому.

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея заявила, що обриває усі лінії зв'язку з Південною Кореєю, таким чином припиняючи спроби країн домовитися про співпрацю.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України КНДРДональд Трамп
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